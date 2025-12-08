Президент відповів, чи розглядає Київ відмову від територій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не хоче віддавати території, Вашингтон шукає компроміси.

«Ми по закону не маємо права, по Конституції, по міжнародному праву і морального права. Безумовно Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми безумовно не хочемо нічого віддавати, за це ми і боремося. Американці сьогодні шукають компроміси», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи розглядає Київ питання про відмову від територій.



За його словами, попередній план щодо закінчення війни був скорочений до 20 пунктів, з нього були прибрані відверто не проукраїнські пункти.

«Було 28 пунктів, стало 20. Вирівняли цей напрямок і зовсім відверто не проукраїнські пункти відійшли. Настрій американців, в принципі, за те, щоб знаходити компроміс. Безумовно, є складні питання, які стосуються території. Там компроміс поки що не знайдено», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що від першого до сьогоднішнього плану, який сьогоднi обговорювався з європейцями, є невеликий прогрес у бік можливого закінчення війни.

Читайте також: Опитування: понад 50% українців планують протестувати у разі неприйнятних поступок Росії в ході переговорів

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.



