Politico: США наполягають, що Україна має «так чи інакше» відмовитися від Донбасу

Мирні переговори між США та Україною зіткнулися з однією головною проблемою – питанням Донецької області, пише видання Рolitico з посиланням на високопоставленого європейського чиновника, обізнаного з перебігом переговорів.

«У питанні території американці мають просту позицію: Росія вимагає від України відмовитися від територій, а американці продовжують думати, як це зробити. Американці наполягають, що Україна повинна покинути Донбас... так чи інакше», – повідомив виданню чиновник.

Україна наполягає, що будь-яка мирна угода повинна передбачати замороження війни на поточних позиціях. Наразі близько 30% Донбасу перебуває під контролем України.

«Загалом, найреалістичніший варіант – це залишитися на своїх позиціях. Але росіяни тиснуть на Київ, щоб той відмовився від територій», – зазначив європейський чиновник.

США продовжують тиснути на Україну, щоб вона швидко погодилася на угоду.

Київ намагається пояснити США, що надання Володимиру Путіну того, чого він не зміг досягти за більш ніж три роки війни, лише спонукає його до подальших завоювань. Він також відчуває тиск через швидкість, з якою американці хочуть рухатися.

«Можливо, Трамп також хоче, щоб це сталося швидко, тому його команда змушена пояснювати йому, що вони не винні в тому, що це не відбувається так швидко, як він хотів би», – сказав європейський чиновник.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.



