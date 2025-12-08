Умєров: сьогодні Зеленському нададуть «повну інформацію» про діалог зі США

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов кілька днів працювали з представниками президента Дональда Трампа в Сполучених Штатах, звітував Умєров 8 грудня.

Він подякував партнерам за конструктивну роботу і повідомив, що першочерговим завданням української делегації було отримати від американської сторони повну інформацію щодо переговорів у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб детально обговорити їх з президентом України Володимиром Зеленським.

«Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни. Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи. Працюємо максимально інтенсивно», – додав Умєров.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

6 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів «предметну, конструктивну» телефонну розмову з командою Трампа. Він наголосив, що Україна налаштована «працювати чесно» з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».



