Україна і Росія зараз можуть бути «ближче, ніж будь-коли» до мирної угоди – Вітакер

Україна та Росія зараз можуть бути «ближче, ніж будь-коли» до мирної угоди за весь час повномасштабної війни, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час виступу на форумі в Досі.

За його словами, над процесом працюють на кількох напрямках, і до цих зусиль долучилися Сполучені Штати.

Дипломат підкреслив, що президент США Дональд Трамп оцінює нинішній стан переговорного процесу як «складний», адже Київ і Москва, за його словами, буквально «крутять носом» та відмовляються від компромісу.

«Не варто заходити напівдорозі в м’ясну крамницю, де роблять ковбасу, і скаржитися, що вам не подобається... Як на мене, ми всі на одній хвилі. З держсекретарем Рубіо, залученим до процесу, я цілком впевнений, що всі перспективи будуть розглянуті, але водночас нам потрібно з'ясувати, чи взагалі можна досягти угоди», – зазначив він.

Вітакер підтвердив, що усе, що було викладено у так званому «мирному плані США» з 28 пунктів, тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО, Європейський Союз – працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосередньо між США та Україною.

За словами Вітакера, всі треки рухаються паралельно та опрацьовуються «у реальному часі».

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».



