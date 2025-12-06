Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією після атаки РФ по Україні

У суботу, 6 грудня, Молдова звернулась до Румунії з проханням терміново допомогти їй з електроенергією після масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі України, йдеться у повідомленні оператора молдавської енергомережі Moldelectrica.

Відомо, що через атаки на енергетичну систему України, в регіоні «було відключено важливий енергетичний блок». Крім того, лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі.

«У зв’язку з перевищенням запланованого потоку Moldelectrica запросила аварійну допомогу з Румунії на наступні кілька годин як превентивний захід», – зазначено у пості компанії.

У компанії зазначили, що це рішення дасть змогу забезпечити безпечну роботу електромережі та запобігти можливому перевантаженню.

Влада закликала громадян Молдови раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години, щоб знизити ризик перевантажень та можливих відключень.

Moldelectrica повідомила, що уважно стежить за ситуацією і надаватиме додаткову інформацію у разі подальших змін.

Масований російський удар в ніч проти 6 грудня змусив українські атомні електростанції зменшити потужність, йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії. «Широкомасштабні військові дії, що тривали всю ніч, вплинули на електромережу і змусили діючі АЕС України зменшити потужність. Генеральний директор Рафаель Ґроссі знову закликає до військової стриманості, щоб уникнути ядерної аварії», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соцмереж X.

Крім того, в МАГАТЕ заявили, що вночі Запорізька АЕС тимчасово втратила все зовнішнє електропостачання, що було 11-им таким випадком від початку широкомасштабного вторгнення Росії.

«ЗАЕС відновила підключення до лінії електропередачі 330 кВ після півгодинного відключення, але лінія 750 кВ все ще відключена», – заявили в МАГАТЕ.

Українська влада заявила, що об’єкти енергетики були головною ціллю масштабного російського обстрілу вночі 6 грудня.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Зруйнований вокзал та житлові будинки: Київщина після масованої атаки РФ (фотосвідчення)













Міністерство енергетики повідомило, що в ніч проти 6 грудня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу й передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок були знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, зазначили в міністерстві.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові в ніч на 6 грудня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА і ракет. Військові уточнили, що для повітряного нападу Росія використала 51 ракету й 653 безпілотники.

«За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей: 585 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів); 29 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр; одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракет і 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

«Укренерго» повідомило, що обсяги попередньо прогнозованих обмежень споживання електроенергії 6 грудня були «вимушено збільшені» – після російського удару.