У ніч на 6 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку на українські міста.

Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київщини були під масованим обстрілом. В «Укрзалізниці» повідомили, що руйнувань зазнала вузлова станція Фастів і приміський рухомий склад. Згодом в «Укрзалізниці» повідомили, що рух поїздів через станцію Фастів відновлено.

У Нових Петрівцях, що у Вишгородському районі області, через уламки БпЛА виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 квадратних метрів. Горіли вантажні автомобілі, зруйновано житловий будинок, ще шість будинків пошкоджено.