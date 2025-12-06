Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Зруйнований вокзал та житлові будинки: Київщина після масованої атаки РФ (фотосвідчення)

У ніч на 6 грудня російські війська здійснили чергову масовану атаку на українські міста.

Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони Київщини були під масованим обстрілом. В «Укрзалізниці» повідомили, що руйнувань зазнала вузлова станція Фастів і приміський рухомий склад. Згодом в «Укрзалізниці» повідомили, що рух поїздів через станцію Фастів відновлено.

У Нових Петрівцях, що у Вишгородському районі області, через уламки БпЛА виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 квадратних метрів. Горіли вантажні автомобілі, зруйновано житловий будинок, ще шість будинків пошкоджено.

Зруйнована будівля залізничного вокзалу у Фастові внаслідок російської атаки
1 Зруйнована будівля залізничного вокзалу у Фастові внаслідок російської атаки
Спалені російським обстрілом потяги у депо
2 Спалені російським обстрілом потяги у депо
Працівник залізниці проходить повз будівлю залізничного вокзалу, яка зазнала удару під час російської атаки
3 Працівник залізниці проходить повз будівлю залізничного вокзалу, яка зазнала удару під час російської атаки
Згорілі потяги внаслідок масованої атаки РФ на залізницю у Фастові
4 Згорілі потяги внаслідок масованої атаки РФ на залізницю у Фастові
Працівники залізниці оглядають зруйновану російською атакою будівлю вокзалу у Фастові
5 Працівники залізниці оглядають зруйновану російською атакою будівлю вокзалу у Фастові
6
Будівля залізничого вокзалу у Фастові після російської атаки
7 Будівля залізничого вокзалу у Фастові після російської атаки
Ліквідація пожежі у житловому будинку у Фастові після російської атаки
8 Ліквідація пожежі у житловому будинку у Фастові після російської атаки
Пожежа на складі у Нових Петрівцях внаслідок атаки РФ
9 Пожежа на складі у Нових Петрівцях внаслідок атаки РФ
Рятувальники працюють на місці влучання по складу у Нових Петрівцях
10 Рятувальники працюють на місці влучання по складу у Нових Петрівцях
Пожежник на території складу, який був уражений під час масованої російської атаки
11 Пожежник на території складу, який був уражений під час масованої російської атаки
Чоловік несе поранену собаку біля будинку своєї матері, який був зруйнований внаслідок атаки РФ на Нові Петрівці в Київській області
12 Чоловік несе поранену собаку біля будинку своєї матері, який був зруйнований внаслідок атаки РФ на Нові Петрівці в Київській області
Родина дивиться на зруйнований російським обстрілом будинок у Нових Петрівцях
13 Родина дивиться на зруйнований російським обстрілом будинок у Нових Петрівцях
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%. Керівництво РФ заперечує, що російська армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Влада України і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини РФ і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
14 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%. Керівництво РФ заперечує, що російська армія під час масштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Влада України і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини РФ і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG