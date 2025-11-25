ООН: у Києві за 10 місяців цього року майже вчетверо зросла кількість жертв ударів РФ порівняно з 2024-им

В Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%, заявляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.



Як повідомляють в організації, у 2025 році Росія значно збільшила використання далекобійної зброї, з інтенсифікацією таких атак різко зросла кількість жертв серед цивільних осіб у великих містах.



В ООН зазначають, що минулого року – з січня по жовтень 2024 року – далекобійні безпілотники та ракети вбили 434 і поранили 2 045 цивільних осіб. За той самий період 2025 року кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26% до 548, а кількість поранених цивільних осіб зросла на 75% до 3 592. Наприклад, у Києві кількість жертв серед цивільних осіб лише за перші десять місяців 2025 року була майже в чотири рази вищою, ніж за весь 2024 рік. В інших великих містах, таких як Дніпро та Запоріжжя, також спостерігалося значне збільшення кількості жертв серед цивільних осіб.



«Окрім жахливих людських жертв, також знищуються житлові будинки, об'єкти громадської інфраструктури, відновлення яких може зайняти роки. Кожна нова атаки ще більше посилює психологічний тиск на цивільне населення», – сказала голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.



У моніторинговій місії додають, що недавні хвилі атак на енергетичну інфраструктуру збільшили сукупне навантаження на енергетичну систему України – аварійні відключення електроенергії після таких атак додаються до вже значних щоденних відключень.

Уночі та зранку 25 листопада Київ зазнав російського обстрілу. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська під час удару застосували 22 ракети і 464 БпЛА різних типів (близько 250 із них – «Шахеди»), зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що основний російський удар уночі був по Києву й Київській області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури.

За даними місцевої влади, пошкодження та падіння уламків були зафіксовані на понад 13 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Святошинському, Деснянському районах. У ДСНС повідомили, що внаслідок ударів РФ загинули сім людей, ще 21 людина постраждала, зокрема дитина. Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.