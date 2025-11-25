Повітряні сили про нічну атаку РФ: зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях

Російські військові в ніч проти 25 листопада завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши, за підрахунками Повітряних сил ЗСУ, 22 ракети і 464 БпЛА різних типів (близько 250 із них – «Шахеди»).

З ракет, за даними військових, було чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», сім крилатих ракет «Іскандер-К», вісім крилатих ракет «Калібр», три балістичні ракети «Іскандер-М».

«За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі: 438 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»; 5 крилатих ракет «Іскандер-К»; 5 крилатих ракет «Калібр»; 3 балістичні ракети «Іскандер-М», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що основний російський удар уночі був по Києву й Київській області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч проти 25 листопада в Києві сягнула шести: дві людини загинули в Дніпровському районі, де було влучання в багатоповерхівку, чотири – у Святошинському, де, за даними ДСНС, було влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею. 13 людей постраждали, зокрема одна дитина.

Також, за словами Зеленського, є руйнування на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. «Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя», – зазначив він.

Чотири із запущених РФ дронів, за словами президента, вилетіли до Молдови і Румунії, «є точний час прольотів».