У Києві число загиблих від удару РФ зросло до шести – влада

У Києві, за останніми даними, кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч проти 25 листопада зросла до шести, свідчать наведені місцевою владою і ДСНС дані.

«На локації в Святошинському районі, попередньо, четверо загиблих, щонайменше троє – поранені», – повідомив у телеграмі очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше було відомо про двох загиблих, зокрема 86-річну жінку, в Дніпровському районі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що тут було влучання у 9-поверховий будинок. Пожежі, що виникли на рівні 5-8 поверхів, вже загасили, додали в ДСНС. У Дніпровському районі, за даними КМДА, через атаку перекритий рух транспорту на вулиці Ентузіастів.

«Тривають роботи з розбору конструкцій і пошуку імовірних потерпілих», – йдеться в повідомленні.

Також міський голова Віталій Кличко повідомляв про дев’ятьох постраждалих у Києві, серед них – одна дитина, трьох дорослих госпіталізували.

За словами мера, у Святошинському районі внаслідок удару сталося руйнування в нежитловому приміщенні, й за попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди.

Очільник КМВА Ткаченко також повідомляв про пошкодження в Дарницькому районі.

А в ДСНС зазначали, що в Печерському районі було влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. «Є руйнування на рівні 4-го, 5-го і 7-го поверхів. Пожежу на 5-му поверсі ліквідували. Рятувальники евакуювали і врятували 1 маломобільну людину. Триває розбір конструкцій», – йдеться в повідомленні.

Влада повідомляла, що в деяких районах Києва є перебої з енерго- і водопостачанням.

Атака на Київ триває, жителів просять залишатися в укриттях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 25 листопада російські військові атакували Україну, зокрема Київ, ударними безпілотниками і ракетами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.