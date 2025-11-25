ДСНС: у Києві через удар РФ загинула людина, 7 постраждали, на Київщині поранена дитина

У Києві внаслідок нічної російської атаки одна людина загинула, ще сім – постраждали, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, додавши, що рятувальники продовжують працювати на місцях влучань.

Зокрема, за повідомленням, у Дніпровському районі було влучання у 9-поверховий житловий будинок. «Внаслідок маємо руйнування і пожежу на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню. Внаслідок цього 1 особа загинула, 5 постраждалих, 17 осіб врятовано, серед них троє дітей. Пожежу локалізовано. Триває ліквідація й пошук імовірних постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ДСНС, є влучання в гаражі, внаслідок чого виникла пожежа на площі близько 50 кв. м і руйнування на площі 400 кв. м.

«У Печерському районі влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів. Є руйнування на рівні 4-го, 5-го і 7-го поверхів. Пожежу на 5-му поверсі ліквідували. Рятувальники евакуювали і врятували 1 маломобільну людину. Триває розбір конструкцій», – йдеться в повідомленні.

Дані про одного загиблого і сімох постраждалих також наводять у Київській міській військовій адміністрації. За повідомленням, дві людини шпиталізовані.

Тим часом, у Київській області внаслідок російського удару постраждала дитина.

«Вночі ворог вчергове наносив удари по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах. Так, у місті Біла Церква, внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав чотирьох поверховий житловий будинок. Рятувальниками проведено евакуацію 46 чоловік з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю. На жаль, постраждала 14-річна дитина», – повідомили в ДСНС.

У Київській ОВА уточнили, що в 14-річної дівчинки, за попередніми даними, поранення спини.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 25 листопада російські військові атакували Україну, зокрема Київ, ударними безпілотниками і ракетами. Атака на даний час триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.