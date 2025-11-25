Зеленський: під час масованого удару РФ по Україні чотири дрони вилетіли до Молдови і Румунії

Російські військові під час масованого удару по Україні в ніч проти 25 листопада застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, й понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські «Шахеди», повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, чотири з цих дронів вилетіли до Молдови і Румунії, «є точний час прольотів».

«Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати», – написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, основний російський удар уночі був по Києву й Київській області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури.

«Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу. Також били по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя», – зазначив він.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що вранці 25 листопада два безпілотники порушили повітряний простір країни. Один із них невдовзі повернувся в Україну, а інший все ще залишається в Румунії. Румунська армія все ще тримає літаки в повітрі, за допомогою яких, стежить за ситуацією, передає Румунська служба Радіо Свобода.

У Міноборони Молдови також повідомили, що виявили чотири безпілотники, які несанкціоновано перетнули повітряний простір країни, частина з них далі рухалися до Румунії.

У Києві, за останніми даними, кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч проти 25 листопада сягнула шести: дві людини загинули в Дніпровському районі, де було влучання в багатоповерхівку, чотири – у Святошинському, де, за даними ДСНС, було влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею. 13 людей постраждали, зокрема одна дитина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 25 листопада російські військові атакували Україну, зокрема Київ, ударними безпілотниками і ракетами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.