«Укренерго» повідомило про обсяги обмежень електрики на завтра

Оператор енергосистеми «Укренерго» заявляє, що через російські атаки на енергооб’єкти в усіх регіонах України завтра, 26 листопада, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

За даними компанії, для населення графіки обсягом від 0,5 до 2,5 черг діятимуть з 00:00 до 23:59, також з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Вночі та вранці 25 листопада, як повідомляли в «Укренерго», сили РФ здійснили шосту за останні два місяці масовану ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в Україні.

Міненерго повідомляло, що російські війська в ніч проти 25 листопада завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській і Харківській областях. Тисячі споживачів залишилися без світла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська під час удару застосували 22 ракети і 464 БпЛА різних типів (близько 250 із них – «Шахеди»), зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що основний російський удар уночі був по Києву й Київській області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.