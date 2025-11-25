Київ – знову під російською атакою, 6 загиблих (фото, відео)

У Києві внаслідок нічної російської атаки 6 людей загинули. Про це повідомляє МВС і зауважує, що інформація оновлюватиметься. Рятувальники працюють на місцях влучань.

6 загиблих у 2-х районах Києва

У Дніпровському районі Києва внаслідок влучання у 9-поверховий будинок 2 людини загинули, 5 постраждали, 17 осіб врятовані, серед них 3 дітей, йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

«Внаслідок маємо руйнування і пожежу на 6-7 поверхах. Існувала загроза розповсюдження вогню. Пожежу локалізовано. Триває ліквідація й пошук імовірних постраждалих», – повідомляли у Державній службі з надзвичайних ситуацій щодо влучання у 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі.

Також, за даними ДСНС, було влучання в гаражі, внаслідок чого виникла пожежа на площі близько 50 кв. м і руйнування на площі 400 кв. м.

У Печерському районі рятувальники повідомляють про влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів: «Є руйнування на рівні 4-го, 5-го і 7-го поверхів. Пожежу на 5-му поверсі ліквідували. Рятувальники евакуювали і врятували 1 маломобільну людину. Триває розбір конструкцій», – йдеться в повідомленні.

У Святошинському районі, за попередніми даними, 4 загиблих, щонайменше 3 осіб поранені, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

«Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор».

Раніше про руйнування в нежитловому приміщенні в Святошинському районі повідомляв міський голова столиці Віталій Кличко.

КМДА: Без тепла залишилась частина Києва

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що внаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах:

«Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки».

Влада повідомляла, що в деяких районах Києва є перебої з енерго- і водопостачанням.

Київська область: постраждала дитина

Тим часом у Київській області внаслідок російського удару постраждала дитина, повідомили в ДСНС:

«Вночі ворог вчергове наносив удари по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах. Так, у місті Біла Церква внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав 4-поверховий житловий будинок. Рятувальниками проведено евакуацію 46 осіб з будинку та його підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Ще чотири будинки зруйновано повністю. На жаль, постраждала 14-річна дитина».

У Київській ОВА уточнили, що в 14-річної дівчинки, за попередніми даними, поранення спини.

Національна поліція зазначила, що на місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.

Одещина: постраждали шестеро людей

Уночі сили РФ вчергове атакували Одещину безпілотниками. Через падіння уламків постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей, заявив очільник ОВА Олег Кіпер:

«Вночі зафіксовано чергову масовану атаку ворожих безпілотників по Одеському регіону. Попри активну роботу ППО, повітряна атака спричинила нові пошкодження об’єктів цивільного та енергетичного призначення. На окремих ділянках виникли пожежі на об’єктах портової та енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Рятувальні та аварійні служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки чергового російського удару по мирній Одещині»

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 25 листопада російські військові атакували Україну, зокрема Київ, ударними безпілотниками і ракетами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.