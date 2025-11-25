У Тернополі триває пошук зниклих після російського удару – поліція

У Тернополі поліція продовжує пошуки останків людей, які зникли безвісти внаслідок російського обстрілу 19 листопада.

Як повідомила 24 листопада пресслужба місцевого управління Національної поліції України, після російського ракетного удару протягом кількох днів рятувальники, поліцейські й медики шукали живих і загиблих. Пошуково-рятувальні роботи на місцях атак завершилися ввечері 22 листопада.

«Проте робота не припиняється. Наразі тривають пошуки тих, хто зник безвісти. На майданчик за межами міста, куди звезли сотні тонн уламків із вулиць Стуса і 15 Квітня, щодня заїжджають слідчі групи. Вони розгортають кожен шар зруйнованих конструкцій, відпрацьовують ділянки вручну у пошуках того, що може допомогти встановити долю зниклих безвісти», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в поліції, за останні дні знайшли кілька фрагментів кісткових решток.

«Станом на вчорашній день було виявлено п’ять фрагментів кісткових решток і м’яких тканин. Вони одразу доставляються до Судово-медичного моргу, де ми проводимо огляди й безпосередньо відбираємо вже біологічні тканини при можливості з трубчастих кісток. Паралельно відбираються кісткові фрагменти для призначення генетичної молекулярної експертизи, для ідентифікації тіл», – повідомила старша слідча слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Інна Вівчар.

За останніми даними влади, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю зросла до 34. Серед загиблих – шестеро дітей. Десятки людей постраждали. За даними ОВА, зниклими вважають шістьох людей: це – двоє чоловіків, три жінки і одна маленька дитина.

Унаслідок атаки РФ 19 листопада у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.