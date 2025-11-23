Доступність посилання

У Тернополі внаслідок удару РФ, за останніми даними, загинули 34 людини – ОВА

Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення аварійно-рятувальних і пошукових робіт на місцях російського ракетного удару 19 листопада в Тернополі

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю 19 листопада зросла до 34, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Як повідомив заступник начальника ОВА Тарас Пастух, ідентифіковані на даний час тіла 33 загиблих.

«Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція… завершена. Ми можемо констатувати, що загинули 34 людини. 33 з них вже ідентифіковані. Над встановленням однієї особи, кому належать останки тіл, фрагменти тіл, які були вчора знайдені, ще працюють судмедексперти», – сказав Пастух у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі ОВА 23 листопада.

Такі ж дані в ніч проти 23 листопада навів очільник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода. Серед загиблих – шестеро дітей.

Десятки загиблих, влучання в житлові будинки: міста України після масованої атаки РФ (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Заступник очільника ОВА також повідомив, що на місці удару працюють поліцейські, проводячи збір доказів щодо засобів ураження. Пастух допустив, що під час проведення огляду зруйнованого будинку можуть виявити останки інших людей, які на даний час вважаються зниклими.

«Їх є шестеро, це є двоє чоловіків, три жінки і одна маленька дитина. Тому ми маємо ще надію, що ці роботи безпосередньо слідчих можуть ще дати результат для того, щоб люди, які загинули в цьому будинку, могли бути належним чином захоронені, і для того, щоб рідні мали місце, куди можна ще прийти і покласти свої квіти до їхнього могили», – сказав він, водночас не виключивши, що останків тіл зниклих можуть і не знайти, бо температура при влучанні ракети могла знищити їх.

Як повідомив Пастух, після висновків слідства ці зниклі люди можуть бути оголошені загиблими.

Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про завершення аварійно-рятувальних і пошукових робіт на місцях російського ракетного удару 19 листопада в Тернополі. Повідомляли про 33 загиблих (зокрема, шістьох дітей) і 94 постраждалих (з них 18 дітей).

Унаслідок атаки РФ 19 листопада у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.

