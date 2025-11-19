Доступність посилання

Десятки загиблих, влучання в житлові будинки: міста України після масованої атаки РФ (фотосвідчення)

У ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування, повідомили Повітряні сили ЗСУ. І додали, що основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Станом на 15:10, за даними МВС, у Тернополі загинули 25 людей, серед них троє дітей. Ще 73 особи, з них 15 дітей, постраждали. Є влучання в житлові будинки. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. У місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Ліквідація наслідків триває.

На Львівщині через російську атаку пошкоджений енергооб’єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. За попередніми даними, жертв й постраждалих немає.

У Харкові внаслідок атаки 46 людей постраждали, серед них двоє дітей, зазначили в ОВА. Додали. що сили РФ вдарили по двох районах міста безпілотниками. Є пошкоджені будинки та інші об'єкти.

Зруйнована внаслідок російської атаки багатоповерхівка у Тернополі.Попередньо, в житловий будинок влучила ракета Х-101, повідомив в етері «Київ 24» начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
1 Зруйнована внаслідок російської атаки багатоповерхівка у Тернополі.

Попередньо, в житловий будинок влучила ракета Х-101, повідомив в етері «Київ 24» начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Рятувальник несе людину поруч з будинком, у який влучила російська ракета.
2 Рятувальник несе людину поруч з будинком, у який влучила російська ракета.
Робота рятувальників на місці ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Тернополі. З останніх даних МВС України відомо про 25 загиблих, з них троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали
3 Робота рятувальників на місці ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Тернополі. З останніх даних МВС України відомо про 25 загиблих, з них троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали
Жителі зруйнованої багатоповерхівки дивляться на свій зруйнований будинок через російську атаку
4 Жителі зруйнованої багатоповерхівки дивляться на свій зруйнований будинок через російську атаку
Розбір завалів на місці російської атаки у Тернополі
5 Розбір завалів на місці російської атаки у Тернополі
Наслідки пожежі у багатоповерхівці у Тернополі, в яку влучив російський безпілотник
7 Наслідки пожежі у багатоповерхівці у Тернополі, в яку влучив російський безпілотник
Згорілі автомобілі внаслідок влучання «Шахеда» у багатоповерхівку в Тернополі
8 Згорілі автомобілі внаслідок влучання «Шахеда» у багатоповерхівку в Тернополі
Пожежа у багатоповерхівці у Харкові внаслідок російської атаки
9 Пожежа у багатоповерхівці у Харкові внаслідок російської атаки
Жителі Харкова евакуюються з пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки
10 Жителі Харкова евакуюються з пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки
Медик виносить дитину з охопленої полум'ям багатоповерхівки у Харкові через атаку РФ
11 Медик виносить дитину з охопленої полум'ям багатоповерхівки у Харкові через атаку РФ
Рятувальники гасять пожежу, яка виникла через російську атаку на Харків
12 Рятувальники гасять пожежу, яка виникла через російську атаку на Харків
Дим над Львовом після російської атаки на місто. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях.Війська РФ атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький
13 Дим над Львовом після російської атаки на місто. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що це наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях.

Війська РФ атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький
Дим піднімається над Львовом після російської атаки.Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер
14 Дим піднімається над Львовом після російської атаки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення. Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер

