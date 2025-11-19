У ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування, повідомили Повітряні сили ЗСУ. І додали, що основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Станом на 15:10, за даними МВС, у Тернополі загинули 25 людей, серед них троє дітей. Ще 73 особи, з них 15 дітей, постраждали. Є влучання в житлові будинки. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. У місті пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Ліквідація наслідків триває.

На Львівщині через російську атаку пошкоджений енергооб’єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. За попередніми даними, жертв й постраждалих немає.

У Харкові внаслідок атаки 46 людей постраждали, серед них двоє дітей, зазначили в ОВА. Додали. що сили РФ вдарили по двох районах міста безпілотниками. Є пошкоджені будинки та інші об'єкти.