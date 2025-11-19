Клименко: кількість загиблих через удар Росії в Тернополі зросла до 26, пошуки тривають

Рятувальники та поліцейські працюватимуть на місцях ураження внаслідок російської атаки на Тернопіль протягом ночі, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко увечері 19 листопада.

«Попереду дуже багато роботи. Головне - знайти всіх, хто може бути під завалами. Станом на вечір є повідомлення про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Троє – діти. Шукаємо», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Клименко додав, що наразі підтверджена загибель від удару 26 людей. Раніше було відомо про 25 загиблих. Ще «майже сотня» поранені.

Міністр зазначив, що в будинку, в якому згоріли два під’їзди, не залишилося вцілілих квартир.

«Я ходив між обпалених стін – це страшні відчуття. У кожній квартирі – ціле життя, яке вмить зруйнувала Росія. Полумʼя зайнялося миттєво та вогневою хвилею накрило будинок. Люди від жаху намагалися вистрибувати з вікон – рятувальники евакуйовували їх висотною технікою. На жаль, 19 людей загинули від вогню», – розповів він.





Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про 93 поранених у Тернополі внаслідок російської атаки.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



