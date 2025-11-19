Зеленський: через удар Росії по Тернополю – 93 поранених, люди залишаються під завалами

У Тернополі продовжують працювати рятувальні служби, заявив президент Володимир Зеленський увечері 19 листопада.

«Станом на зараз відомо, що 25 життів забрала Росія цією атакою. Серед них троє дітей. Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки», – повідомив він у своїх соцмережах.

Президент додав, що Росія «ніколи не зупиниться сама», і її агресію можна зупинити лише сильним тиском.





Державна служба з надзвичайних ситуацій цитує міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, за даними якого через російську атаку на Тернопіль 90 людей звернулися по допомогу, з них 21 дитина. 18 дітей перебувають у лікарні. Ще шестеро людей, додав міністр, не виходять на зв’язок.

«Щоб переконатися, що під завалами будинків більше немає поранених або жертв, рятувальники та поліцейські працюватимуть цілодобово», – додає ДСНС.

Раніше ДСНС повідомила, що кількість загиблих у Тернополі зросла до 25 людей, серед них троє дітей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



