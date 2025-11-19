ДТЕК: війська РФ знову атакували ТЕС компанії

Російські війська знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК, повідомила пресслужба компанії.



За повідомленням, внаслідок атаки пошкоджено обладнання.

Це вже пʼята атака на ТЕС компанії за останні два місяці, додають в ДТЕК.

Голова Івано-Франківської ОВА повідомила, що ціллю російської атаки 19 листопада на Прикарпатті стали об’єкти енергетичної інфраструктури, є постраждалі. Також на Львівщині була пошкоджена енергоінфраструктура.

У соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Бурштині, де розташована ТЕС, яка вже неодноразово зазнавала російських обстрілів. Влада атаку на Бурштин не підтверджувала.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



