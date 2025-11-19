ОВА: на Львівщині через російську атаку пошкоджений енергооб’єкт

На Львівщині через російську атаку пошкоджений енергооб’єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.



«Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу», – написав він у телеграмі.



За попередніми даними, жертв й постраждалих немає.

Козицький повідомив, що війська РФ атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами.

Також місцева влада Тернополя повідомила, що через російську атаку у місті пошкоджені житлові будинки, є постраждалі.

Вночі 19 листопада по всій Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет та БпЛА у напрямку західних областей. У соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Львові, Тернополі та Бурштині, де розташована ТЕС, яка вже неодноразово зазнавала російських обстрілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.