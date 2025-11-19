Доступність посилання

ОВА: на Львівщині через російську атаку пошкоджений енергооб’єкт

За даними місцевої влади, війська РФ атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами. Фото ілюстративне

На Львівщині через російську атаку пошкоджений енергооб’єкт, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. На одному з обʼєктів гасять пожежу», – написав він у телеграмі.

За попередніми даними, жертв й постраждалих немає.

Козицький повідомив, що війська РФ атакували Львівщину безпілотниками та крилатими ракетами.

Також місцева влада Тернополя повідомила, що через російську атаку у місті пошкоджені житлові будинки, є постраждалі.

Вночі 19 листопада по всій Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала кілька годин. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракет та БпЛА у напрямку західних областей. У соцмережах повідомляли про звуки вибухів у Львові, Тернополі та Бурштині, де розташована ТЕС, яка вже неодноразово зазнавала російських обстрілів.

Читайте також: Харків зазнав масованої атаки дронами, постраждали 32 людини – ОВА

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

