Чому Росія системно і цілеспрямовано атакує лікарні України?

Цієї ночі, 5 січня, Росія завдала нового ракетно-дронового удару по Україні, серед пошкоджених об'єктів – лікарня у Києві. Агресор систематично завдає ударів по медичних закладах в Україні, що є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права.

Лише за один 2025 рік Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила понад 500 російських атак на систему охорони здоров’я України. За даними ВООЗ, внаслідок цих атак 19 людей загинули і майже 200 були поранені.

Радіо Свобода зібрало інформацію про влучання цієї ночі у Києві та найбільш резонансні удари армії РФ по медзакладах за уже майже чотири роки повномасштабного вторгнення, а також як їх оцінює влада України, ООН та правозахисники.

Приватна лікарня, Київ, 5 січня 2026 року

Під час атаки вночі 5 січня російський дрон влучив у приватний медичний заклад в Оболонському районі Києва. Один пацієнт лікарні загинув, ще четверо постраждали – з них двоє у тяжкому стані, розповів міський голова Віталій Кличко.

У поліції Києва повідомили, що загиблий – 1995 року народження.

«Серед постраждалих – 42-річна жінка, допомогу їй надали на місці, а також двоє жінок 77 і 97 років – їх госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

Дитяча лікарня, Херсон, 29 жовтня 2025 року

Дев’ятеро людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників, постраждали внаслідок російського обстрілу дитячої лікарні в Херсоні 29 жовтня минулого року, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 29 жовтня 2025 року близько 09:20 ворог відкрив артилерійський вогонь по дитячій лікарні у Херсоні, де на той момент перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал», – йшлося в повідомленні.

Будівлі лікарні було завдано значних руйнувань, вибухова хвиля також пошкодила прилеглі споруди.

Як розповів президент України Володимир Зеленський, у момент російського удару в лікарні перебували 100 людей. Він наголосив, що військові РФ не могли не знати, куди б’ють, «це свідомий російський удар».

«Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні, і Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень», – написав він у телеграмі.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що атака була спрямована проти цивільного медичного закладу, де рятують життя дітей.

«Допоки українські медики борються за здоров'я та життя дітей, російська армія хоче ці життя відібрати», – заявили у відомстві.

«Охматдит», Київ, 8 липня 2024 року

Російські війська 8 липня 2024 року вдарили ракетою по лікарні «Охматдит» у Києві, унаслідок чого повністю було зруйновано токсикологічний корпус, ще кілька відділень зазнали пошкоджень.

В момент удару в будівлі перебували сотні пацієнтів, підключених до крапельниць та апаратів, деяким дітям у момент обстрілу робили операції.

Внаслідок удару загинули лікар-нефролог та родич одного з пацієнтів. Постраждали понад 50 людей, включно з дітьми.

ФОТОГАЛЕРЕЇ: «Охматдит» в день атаки і зараз. Що змінилося за рік, який минув після обстрілу (слайдер)













У роковини російського ракетного удару у Міністерстві закордонних справ України заявили, що світ не має права заплющувати очі, а Росія має відповісти за удар.



«Цей злочин став жахливим прикладом російської тактики звірств проти найбільш вразливих – дітей. Це воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права, яке суперечить принципам міжнародної співпраці у сфері охорони здоров’я та ядерної безпеки. Винні у цьому та інших жахливих російських звірствах мають бути притягнуті до відповідальності. Світ не має права заплющувати очі. Росія має відповісти за «Охматдит» – не лише перед Україною, але й перед кожною дитиною, яка стала жертвою її злочинів», – йдеться у заяві відомства.

У МЗС зазначили, що Україна продовжить послідовну роботу на міжнародних майданчиках – зокрема в межах МАГАТЕ, ООН, Ради Безпеки ООН, Міжнародного кримінального суду – задля забезпечення невідворотності покарання за цей та інші російські злочини.

Пологовий будинок, Дніпро, 29 грудня 2023 року

Через російські ракетні удари по Дніпру вранці 29 грудня 2023 року загинули шестеро людей, 30 поранені. Серед пошкоджених внаслідок атаки об'єктів був пологовий будинок, біля нього влучила ракета РФ: було вибито понад 800 вікон, пошкоджено стіни й майже все обладнання в палатах.

У пологовому поранених і загиблих не було – всіх породіль з дітьми встигли спустили в укриття одразу після початку тривоги, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України. Без поранених і загиблих обійшлося й у сусідній лікарні. Там було розтрощено понад 300 вікон, понівечене медичне обладнання.

Пологовий і дитяча лікарня у Маріуполі, 9 березня 2022 року

9 березня 2022 року внаслідок авіаудару російських військ по пологовому будинку у центрі Маріуполя 17 людей серед персоналу та породіль зазнали поранень, повідомила Донецька обласна військова адміністрація. Напад було скоєно під час «режиму тиші», який, зокрема, був підтверджений російською стороною, для роботи в місті гуманітарних коридорів.

Президент України Володимир Зеленський назвав скидання авіабомби на пологовий будинок у Маріуполі «остаточним доказом геноциду українців» з боку Росії.

На російському державному телеканалі «Россия-1» заявили, що авіаудар у Маріуполі здійснила не російська авіація, а «Правий сектор» (праворадикальна організація в Україні – ред.). Однак потім міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що російські військові завдали авіаудару по пологовому. Лавров стверджував, нібито «цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном «Азов» й іншими радикалами».

Жодних доказів цього не було, на противагу цього є численні докази, що він продовжував працювати за призначенням, там перебував медперсонал та пацієнтки.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу російської армії, який віддав наказ ударити «КАБами» по театру та пологовому відділенню в Маріуполі, йдеться в повідомленні відомства від 19 серпня 2025 року. У СБУ зібрали нову доказову базу на командувача 4-ї армії військово-повітряних сил Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Миколу Гостєва.

За даними відомства, в березні 2022 року він віддав наказ ударити з повітря по центру Маріуполя, зокрема атакувати будівлю пологового відділення міської лікарні № 3, житлові будинки та обласний драматичний театр.

Задокументовано, як під час повітряної атаки бойові літаки агресора «прицільно вдарили по пологовому відділенню та драмтеатру фугасними авіабомбами ФАБ-500».

Що кажуть в ООН та правозахисники

«Медичні працівники та заклади охорони здоров’я мають особливий захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Обстріли та удари по ним є серйозним порушенням», – заявила гуманітарна координаторка в Україні Деніз Браун, коментуючи російський обстріл лікарні в Херсоні 1 серпня 2023 року.

У кінці листопада Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) закликало Раду Безпеки «запобігти ще більшій гуманітарній біді в Україні». Едем Восорну, директорка Департаменту реагування на кризи УКГС ООН, від імені Тома Флетчера, заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, на брифінгу щодо гуманітарної ситуації в Україні навела дані ВООЗ, згідно з якими за минулий рік Росія у 2025 році здійснила понад 500 атак на систему охорони здоров’я цього року, внаслідок яких загинули 19 людей і майже 200 були поранені.

«Така системність атак підриває міжнародно-правову базу, яку світ будував понад століття. Міжнародне гуманітарне право зобов’язує вживати всіх можливих заходів обережності для мінімізації шкоди цивільним. Невибіркові атаки, зокрема ті, що спричиняють непропорційні жертви або руйнування суворо заборонені. Ці основоположні норми мають неухильно дотримуватися», – наголосила Едем Восорну.

Міністерство охорони здоров'я України станом на кінець січня 2025 року повідомляло про понад 2200 медзакладів (лікарні, амбулаторії, пологові, поліклініки тощо), які пошкодила та зруйнувала Росія за час повномасштабної війни. Найбільше постраждали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Систематичні атаки на українські лікарні та медперсонал стали ознакою російської тактики ведення війни. Росія заперечує, що цілеспрямовано завдає шкоди цивільному населенню. Проте, зокрема, у 2023 році правозахисні організації зібрали докази і подали звіт, що свідчать про системний характер скоєння Росією воєнних злочинів в Україні. Російські сили атакують українську систему охорони здоров’я, намагаючись зміцнити свій контроль над населенням України – такий висновок наводиться на підставі зібраних даних у звіті «Лікарів за права людини».

Організації, залучені до написання звіту, закликали всі органи слідства включно з офісом прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС), Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні, а також українськими прокурорами – ставити в пріоритет випадки російських атак на систему охорони здоров’я.

«Залишається гостра потреба в забезпеченні відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права щодо охорони здоров’я, за що допоки і в Україні, і у світі панувала повна безкарність», – йшлося у звіті.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.



Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.