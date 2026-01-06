«Відважна і ціннісна». Прощання із бійчинею УДА Ланою Чорногорською у Києві

Лана «Саті» Чорногорська народилася в Запоріжжі, навчалася у Дніпрі, жила у Києві, Одесі, Львові, Харкові. До служби була журналісткою харківського медіа «Люк», активісткою та мисткинею, – повідомило «Суспільне Культура».

У 2024 році Лана долучилася до Української добровольчої армії (УДА). «Саті» виконувала багато різних завдань – від підготовки дронів до їхнього бойового застосування. Вона була і пілоткою, і штурманкою різних БПЛА, завжди «відповідально беручи на себе найскладнішу роботу», – розповіли у підрозділі.

Лана Чорногорська загинула на Південному напрямку 1 січня 2026 року внаслідок удару російського дрона.



