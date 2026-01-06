Доступність посилання

«Відважна і ціннісна». Прощання із бійчинею УДА Ланою Чорногорською у Києві

Лана «Саті» Чорногорська народилася в Запоріжжі, навчалася у Дніпрі, жила у Києві, Одесі, Львові, Харкові. До служби була журналісткою харківського медіа «Люк», активісткою та мисткинею, – повідомило «Суспільне Культура».

У 2024 році Лана долучилася до Української добровольчої армії (УДА). «Саті» виконувала багато різних завдань – від підготовки дронів до їхнього бойового застосування. Вона була і пілоткою, і штурманкою різних БПЛА, завжди «відповідально беручи на себе найскладнішу роботу», – розповіли у підрозділі.

Лана Чорногорська загинула на Південному напрямку 1 січня 2026 року внаслідок удару російського дрона.


Прощання із загиблою бійчинею УДА, журналісткою та мисткинею Ланою «Саті» Чорногорською на Байковому кладовищі у Києві
Лана загинула 1 січня на Південному напрямку внаслідок влучання російського БПЛА
На початку повномасштабного російського вторгнення Чорногорська була волонтеркою. У 2024 році «Саті» долучилася до Окремої служби безпілотної авіації УДА, – повідомили у підрозділі
Попрощатися із Ланою Чорногорською прийшли рідні, близькі, побратими та посестри
«Саті» була і пілоткою, і штурманкою різних БПЛА. Виконувала багато різних завдань – від підготовки дронів до їхнього бойового застосування, розповідають у підрозділі.
«Вона була не лише військовою, а й яскравою культурною діячкою – людиною з активною життєвою позицією, надихала інших своєю щирістю та відданістю справі. Віддана, відважна і ціннісна», – повідомили на офіційній сторінці Служби безпілотної авіації УДА
Поховають Лану Чорногорську в одному з регіонів України
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

