Встановив рекорд перебування на бойовій позиції і отримав звання Героя України: «Вітер» про 471 день під землею

471 день тримав із побратимами ділянку оборони поблизу Соледара на Донеччині бойовий медик мотопіхотного батальйону 30-ї ОМБр ім. князя Костянтина Острозького на позивний «Вітер».

Бійцю 46 років, родом він із Київщини, у цивільному житті працював ветеринаром. «Вітер» одружений, має п'ятьох дітей (двоє – неповнолітні). До війська долучився у 2023 році.

«Вітер» розповів Радіо Свобода про піхотні штурми військових РФ та удари дронів по позиції ЗСУ; про те, як у бліндажі викопали криницю; як тривале перебування під землею відбилося на здоров'ї; як підтримувало спілкування з рідними. «Настрою, що ми програємо, навіть немає. Буде важко. Але надія є, що перемога буде», – переконаний боєць.


