У Німеччині затримали колишнього депутата Верховної Ради – ДБР

У Німеччині правоохоронці затримали колишнього народного депутата Верховної Ради України, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними бюро, строк екстрадиції у спрощеному порядку може зайняти орієнтовно три місяці.



ДБР оголосило ексдепутата в розшук за відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Також йому інкриміновано пособництво в маніпулюванні на фондовому ринку.

Після втечі колишнього парламентаря за кордон суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо нього.

У жовтні 2025 року слідчі ДБР завершили спеціальне досудове розслідування та надали стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування.



У ДБР зазначають, що у лютому цього року планують направити обвинувальний акт до суду, після завершення строку ознайомлення зі справою, який суд обмежив до 10 лютого.

Бюро не уточнює прізвища затриманого ексдепутата, за інформацією медіа, йдеться саме про Руслана Демчака (фракція «Блок Петра Порошенка»).

У квітні минулого року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості у справі стосовно ексдепутата Демчака, який, за твердженням слідства, незаконно отримав компенсацію за винайм житла у Києві.

За умовами угоди екснардепа було засуджено до 3 років позбавлення волі та звільнено від його відбування з іспитовим строком 1 рік. Він мав сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень, також його позбавили права обіймати посади в органах державної влади протягом одного року.



