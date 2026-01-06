Ремонтують дрони та техніку на лінії фронту: як працюють польові майстерні ЗСУ

Сергій – український військовий батальйону безпілотних систем «Сапсан» 14-ї бригади ЗСУ. До війни він був підприємцем – продавав різну техніку. А після мобілізації почав працювати в невеликій військово-ремонтній майстерні недалеко від лінії фронту. Таких майстерень багато по всій лінії боїв. У них швидко ремонтують і модернізують дрони, які майже відразу ж повертаються на передову, а також виробляють абсолютно нові вироби за спеціальними замовленнями військових. У одній із таких майстерень побував кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.