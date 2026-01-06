Командування: найбільше російських атак протягом дня було на Гуляйпільському напрямку

На фронті протягом доби відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 6 січня.

Два бойових зіткнення відбулося на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському українські війська зупинили 11 російських атак у районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, три сутички тривають.

Бойові дії тривали на Куп’янському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

Російські загарбники 12 разів атакували українські позиції на Лиманському напрямку, три сутички тривають.

На Костянтинівському напрямку російські війська 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу, за даними штабу, зосередили в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Клебан-Бика та в бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.

Читайте також: Армія РФ бере в кільце стратегічне місто Донбасу

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 41 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер», – йдеться в зведенні.

На Олександрівському напрямку російська армія 10 разів атакувала в районах Олександрограда, Вербового, Солодкого, Злагоди, в напрямку Олексіївки та Іванівки. Одна сутичка триває на момент зведення.

«На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 46 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще два боєзіткнення тривають. Під авіаударами ворога опинився населений пункт Верхня Терса», – додає командування.





Штаб не зафіксував російських наступальних дій на Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.



