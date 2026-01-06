Армія РФ бере в кільце стратегічне місто Донбасу

Російська армія в перші дні нового року здійснила ряд незначних, але важливих просувань на схід від Костянтинівки – ключового міста для оборони Слов'яно-Краматорської агломерації з півдня. Про це повідомляє проект DeepState. Зокрема, агресор захопив нові території біля Предтечино, Олександро-Шультино та в Часовому Яру.

Вже довгий час на карті проекту «сіра зона» заходить в міську межу Костянтинівки – вона з'явилася після одного з механізованих штурмів армії РФ на місто.

Навколо міста утворилося півколо – з північного сходу і півдня агресору залишається близько шести кілометрів до міської межі. Зі сходу російські солдати вже проникають в Костянтинівку. Вранці 6 січня Генштаб повідомив про 21 штурм на цьому напрямку.

«Наступна висота після Костянтинівки – Краматорськ. Ти не будеш ні приймати, ні вести бої знизу вгору. Тобто для ворога це буде дуже зручно. Тому ми не можемо віддати це місто», – говорив у вересні минулого року захисник Костянтинівки з позивним «Вовк».

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: