«Ми не можемо віддати це місто». Що відбувається в Костянтинівці, яку намагається захопити армія РФ

16 вересня російські військові завдали кількох авіаційних ударів і артилерійських обстрілів по Костянтинівці на Донеччині, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов 16 вересня. За його даними, атака спричинила руйнування, щонайменше двоє людей зазнали поранень.

На вихідних місто теж потрапило під черговий російський обстріл. Там загинули троє людей, ще семеро були поранені. Російські війська зараз намагаються оточити місто. Це важливий транспортний вузол, який має велике значення для оборони області. У Костянтинівці побувала знімальна група телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Як розповідають військові ЗСУ, ситуація в Костянтинівці змінюється доволі часто. Ще трохи більш ніж місяць тому, попри обстріли, у місті можна було знайти працюючий продуктовий кіоск. Зараз удень заїжджати в місто вже дуже небезпечно. За повідомленнями місцевої влади, у Костянтинівці продовжують жити понад шість тисяч людей. Нещодавно там припинила роботу остання лікарня. Через постійні обстріли з боку російських військових надавати медичну допомогу в ній стало неможливо.

Знімальна група мережі «Настоящее время» спробувала потрапити в місто, щоб дізнатися, як місцеві мешканці живуть в умовах постійних обстрілів і як тепер отримують медичну допомогу.

«Дрони – це головна небезпека, рушниця – це єдина ефективна зброя

Провести журналістів у місто погодилися військовослужбовці 125-ї важкої механізованої бригади ЗСУ, які тримають там оборону. Перед виїздом вони відкладають убік свої автомати й споряджають мисливські рушниці. Цю зброю використовують як захист від російських дронів, розповідає військовий ЗСУ з позивним «Вовк».

«Дрони – це головна небезпека, головна загроза, і рушниця – це єдина ефективна зброя. Якщо раніше могли сховатися за РЕБом, то зараз – марно. Є «матки», які випускають на оптоволокні дрони, є дрони, що самі працюють на оптоволокні, вони завдають дуже багато шкоди, і рушниці – це єдиний варіант», – каже він.

Автомати у війні проти дронів допомагають мало – кажуть військові.

«Якщо ми їдемо не на лінію зіткнення, то, безумовно, сенсу від цих АК чи від UAR немає, тут тільки дріб. Це як полювання на качок», – продовжує він.

Одягаємо бронежилети, каски й вирушаємо в дорогу. Маршрут небезпечний, особливо вдень. На під’їзді до Костянтинівки дороги порожні. Ні машин, що проїжджають повз, ні людей.

«Подивіться, біля дороги майже жодного цілого будинку», – говорить «Вовк».

Біля узбіччя – чимало обгорілих кузовів машин. В’їхавши в місто, ховаємо авто під деревом. Далі краще йти пішки. Несподівано в небі чути дрон. Починається обстріл. Пройти вдається недалеко. Знімальній групі натрапити дорогою на покинутий будинок із підвалом.

Військовий із позивним «Вовк» розповідає, що Костянтинівка має дуже важливе значення. Тому українські війська намагаються втримати місто будь-якою ціною, а російські – захопити. Через це по ньому так активно б’є російська артилерія.

Місто в будь-якому разі треба тримати, це висота. Тримається й буде триматися

«Місто в будь-якому разі треба тримати, це висота. Тримається й буде триматися. Здати його – немає варіантів. Якщо ворог отримає висоту, у нього стратегічна перевага. Ви бачили, ми по двох горах піднімалися, коли їхали сюди. Уявіть собі, скільки територій може впасти, щойно вони візьмуть це місто», – каже військовий.

Сусідня Дружківка розташована в низині.

«Наступна висота після Костянтинівки – Краматорськ. Ти не будеш ні приймати, ні вести бої знизу вгору. Тобто для ворога це буде дуже зручно. Тому ми не можемо віддати це місто», – говорить «Вовк».

Обстріл із боку російських військ триває. Стає зрозуміло, що дістатися до будівлі лікарні не вдасться.

«Ми навіть до вокзалу не дійшли. Там до вокзалу метрів 300. Машиною ми туди зараз точно не заїхали б. Ну, заїхати-то заїхали б, але не факт, що виїхали б», – каже військовий.

Місцевим жителям допомагають українські військові й поліцейські – якщо треба надати медичну допомогу чи провести евакуацію.

«Приїжджають поліцейські, я знаю. Щоб тут у лікарню поклали, такого вже немає», – розповідає військовослужбовець із позивним «Дор».

Обстріли міста продовжилися, тож групі довелося виїжджати. Дорогою зустрічаємо місцевих мешканців, але зупинятися вже неможливо. На відкритій місцевості автомобіль, припаркований біля дороги, – легка ціль. Наступного дня стало відомо, що російські війська повторили масований обстріл міста артилерією та реактивними системами залпового вогню. Обстріл тривав майже годину. Троє місцевих жителів загинули, семеро були поранені. Українська прокуратура розслідує такі удари як воєнні злочини.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



