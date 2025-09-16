Армія РФ вдарила по Костянтинівці, міський голова повідомляє про постраждалих

Російські військові завдали кількох авіаційних ударів і артилерійських обстрілів по Костянтинівці, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов 16 вересня. За його даними, атака спричинила руйнування, щонайменше двоє людей зазнали поранень.

Зокрема, зафіксовані пуски авіабомб типу ФАБ-250 – вони пошкодили фасади багатоповерхових будинків.

«Проте інший авіаційний удар призвів до поранення мирної мешканки. Жінка отримала ушкодження у власному помешканні. Її було доставлено до лікарні, де медики борються за життя пацієнтки, стан якої оцінюється як важкий», – заявив Горбунов.

Через обстріл зі ствольної артилерії постраждав ще один цивільний:

«Чоловік самостійно звернувся за допомогою до медичного закладу. Також пошкоджено фасад приватного будинку».

Горбунов назвав пошкодження інфраструктури та житлових будинків свідченням того, що російські військові «й надалі цілеспрямовано обстрілюють цивільні об’єкти».

Голова міста закликав жителів Костянтинівки «не зволікати та евакуюватися у безпечніші регіони».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



