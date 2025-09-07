Ще в липні на вулицях Добропілля, що на Донеччині, вирувало життя, а зараз місто спорожніло. В перші тижні серпня ситуація поблизу міста різко погіршилась коли армії РФ вдалося прорватися крізь лінію оборони поблизу Добропілля, що за кілька десятків кілометрів від Покровська і наблизитися до самого міста. Українські військові змогли частково ліквідувати прорив, проте загроза для міста лишається.

За декілька тижнів з Добропілля виїхало близько 80 відсотків жителів, на зараз в місті перебуває близько 1500 людей. Як зараз живе спорожніле місто на Донбасі – дивіться у фоторепортажі