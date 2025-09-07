Доступність посилання

Спорожнілі вулиці Добропілля: як живе місто біля фронту (фоторепортаж)

Ще в липні на вулицях Добропілля, що на Донеччині, вирувало життя, а зараз місто спорожніло. В перші тижні серпня ситуація поблизу міста різко погіршилась коли армії РФ вдалося прорватися крізь лінію оборони поблизу Добропілля, що за кілька десятків кілометрів від Покровська і наблизитися до самого міста. Українські військові змогли частково ліквідувати прорив, проте загроза для міста лишається.

За декілька тижнів з Добропілля виїхало близько 80 відсотків жителів, на зараз в місті перебуває близько 1500 людей. Як зараз живе спорожніле місто на Донбасі – дивіться у фоторепортажі

1 Їдемо в напрямку Добропілля, частина дороги захищена від російських FPV сіткою, але чим ближче до міста, тим сіток стає менше, більшість шляху відкрита
2 На горизонті видно Добропілля та дим у місті
3 У Добропіллі відсутнє централізоване водопостачання, електропостачання є частково. Комендантська година у місті триває 20 годин, тому місцеві жителі мають всього 4 години часу на добу, щоб встигнути набрати води та купити продукти
4 У місті не працює жодна аптека. Продовжують працювати декілька невеликих крамниць і кавʼярня. Місто майже порожнє, ходити по відкритій місцевості вкрай небезпечно, через засилля російських дронів FPV, якими армія РФ атакує місто та його жителів
5 Зруйноване російськими безпілотниками кафе «Золотий півник» з барельєфами на стіні. Будівлю збудували у 1930-х роках
6 Згорілий вщент автомобіль волонтерів які займались евакуацією мирних жителів з Добропілля. В авто влучив російській FPV-дрон, декілька людей отримали поранення
7 Центральна вулиця міста, ще місяць тому тут вирувало життя
8 А тепер тільки військові авто, які проїжджають на великій швидкості...
9 Та поодинокі цивільні жителі, які тягнуть на «кравчучках» пляшки з водою.

В місті відсутнє централізоване водопостачання, російські війська знищили насосну станцію, яка забезпечувала місто водою. Діє лише декілька артезіанських свердловин, які теж під загрозою закриття
10 В одному з дворів зустрічаємо місцевого жителя, Сергія, який вигулює свого йоркширського тер'єра Тимоху. За декілька днів до цього Сергій отримав поранення і контузію через влучання КАБу неподалік
11 Поруч звичайний дворовий пес Алмаз. Сергій розповідає, що цей собака у дворі, як барометр. «Ось зараз він лежить спокійно. А за декілька хвилин до вибухів, прильотів, він одразу починає гавкати. І ми одразу орієнтуємося на те, що як тільки він починає гавкати, все, треба ховатися, будуть вибухи», – розповідає чоловік
12 Наталія, яка працює в місцевому ЖКГ, показує своє авто, на якому виїхала з Торецька. Зараз перед нею стоїть питання: «куди їхати далі?»
13 «Їхати нікуди – з тваринами не беруть, а ще чують що з Донецької області, взагалі телефон кидають, …а в мене бабуся 87 років і дружина паралізована», – розповідає Сергій в одному з дворів Добропілля
14 «Хотіли виїхати, навіть шукали будинок у Черкасах, але ціни захмарні, а пропонують лише розвалені хати. Я вже думав: можна було б виїхати – завантажити рідних і речі в машину. Стан здоров’я дозволяє: ще кілька днів, і буду нормально за кермом. І собак забрав би. Ось куди я кину Алмаза? Він мені стільки разів життя рятував, от як їх можна кинути?» – каже житель Добропілля Сергій
15 «Зуби дракона» на вулицях Добропілля
16 Пошкоджені житлові будинки в Добропіллі від російських обстрілів
17 У напівзруйнованому місті продовжують жити близько 1500 містян, без централізованого водопостачання, електроенергії, під постійними атаками російських дронів та КАБів
18 Місцева влада закликає містян до евакуації, і станом на зараз вона можлива, вони застерігають, щоб ситуація з евакуацією не стала як у Покровську, де евакуювати людей зараз практично неможливо
19 Виїжджаємо з міста, на порожніх вулицях Добропілля бігають покинуті собаки. Від міста до лінії фронту близько 7-10 кілометрів
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

