Російські дрони масовано атакували околицю Сум – мер

Попередньо, постраждалих немає. Фото архівне
Попередньо, постраждалих немає. Фото архівне

Російські дрони масовано атакували околицю Сум, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

«Сумчани, ворог завдав масованого удару ударними БпЛА по околиці нашої громади. Зафіксовано шість влучань у Зарічному районі міста», – написав він у телеграм.

Попередньо, постраждалих немає.

Також, як повідомила місцева влада, вдень 16 вересня російські дрони атакували Харків, постраждали троє людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


