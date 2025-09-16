Російські дрони масовано атакували околицю Сум – мер

Російські дрони масовано атакували околицю Сум, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

«Сумчани, ворог завдав масованого удару ударними БпЛА по околиці нашої громади. Зафіксовано шість влучань у Зарічному районі міста», – написав він у телеграм.

Попередньо, постраждалих немає.

Також, як повідомила місцева влада, вдень 16 вересня російські дрони атакували Харків, постраждали троє людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



