Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Харків атакували російські дрони, є постраждалі – влада

Попередньо, був удар у Слобідському районі Харкова, виникла пожежа. Архівне фото
Попередньо, був удар у Слобідському районі Харкова, виникла пожежа. Архівне фото

Харків атакували російські дрони, постраждали троє людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, був удар на межі Слобідського та Основʼянського районів. Наслідки уточнюються.

В ОВА додали, що удар був, попередньо, у Слобідському районі Харкова, виникла пожежа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG