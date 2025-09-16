Харків атакували російські дрони, є постраждалі – влада

Харків атакували російські дрони, постраждали троє людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, був удар на межі Слобідського та Основʼянського районів. Наслідки уточнюються.
В ОВА додали, що удар був, попередньо, у Слобідському районі Харкова, виникла пожежа.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум