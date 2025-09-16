Удар РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих через російську атаку, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Вже 18 поранених – збільшується кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Мешканці обласного центру продовжують звертатися до лікарів з осколковими пораненнями, контузіями, гострими реакціями на стрес», – написав він у телеграмі.

За його словами, більшість постраждалих після отримання медичної допомоги продовжуватимуть лікуватися вдома.

Російські війська в ніч на 16 вересня атакували Запоріжжя, внаслідок чого одна людина загинула, ще 13 – постраждали, серед них є двоє дітей. За попередніми даними місцевої влади, російські війська для атаки застосували РСЗВ «Торнадо-С».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.