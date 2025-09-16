Атака РФ на Запоріжжя: було щонайменше 10 ударів, попередньо з РСЗВ «Торнадо-С» – ОВА

Російські війська, які в ніч проти 16 вересня атакували Запоріжжя, за попередніми даними, застосували РСЗВ «Торнадо-С», було щонайменше 10 ударів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Атаки прийшлися по двох районах міста: Комунарському та Шевченківському. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, 12 будинків приватного сектору, два з них зайнялися. Понівечено і кілька нежитлових будівель, одна – горіла», – написав він у телеграмі.

За даними Федорова, з 13 поранених людей, серед яких двоє дітей, шестеро шпиталізовані.

Як повідомив голова ОВА, протягом доби в Запорізькій області загинули двоє людей: чоловік в Оріхівській громаді вранці 15 вересня і чоловік у Запоріжжі вночі 16 вересня. Загалом були поранені 14 людей. Упродовж доби загарбники завдали 540 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 134 повідомлення про пошкодження багатоквартирних і приватних будинків, комерційних приміщень, підприємств, електрообладнання, автомобілів і господарчих будівель, повідомили в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.