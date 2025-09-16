Нічний удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, 13 поранених – ОВА

Російські війська в ніч на 16 вересня атакували Запоріжжя, внаслідок чого одна людина загинула, 13, серед яких є двоє дітей – постраждали, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, постраждалі продовжують звертатися за допомогою медиків, стан одного з поранених медики оцінюють як тяжкий. Постраждалі діти – 4 і 17 років – перебувають під наглядом медиків.

Загиблий – 41-чоловік.

«Щонайменше десять ударів завдали росіяни по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновані приватні будинки й нежитлові приміщення. Виникли пожежі», – повідомив Федоров.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

«Вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м. До ліквідації наслідків залучалися 78 рятувальників і 17 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.