Ніжин на Чернігівщині вчора зазнав наймасованішої атаки РФ – мер

Місто Ніжин на Чернігівщині зазнало наймасованішої атаки РФ з початку повномасштабного вторгнення – 14-15 вересня повітряна тривога у громаді тривала 16 годин. Про це заявив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

«Вчора наше місто зазнало найбільш масованої повітряної атаки ворога за час війни. Понад 16 годин тривала безперервна повітряна тривога. Десятки ворожих дронів атакували нашу громаду. На жаль, були влучання по декількох об’єктах критичної інфраструктури. По одному підприємству було подвійне ураження, в результаті чого тимчасово було відсутнє енергопостачання, водопостачання в окремих районах нашого міста», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його словами, вдень у неділю один із безпілотників та його уламки впали в центрі міста, згодом сили РФ атакували приватну нафтобазу, в результаті чого виникла пожежа.

«Було залучено понад 20 одиниць пожежної техніки. По завершенню ліквідації цієї пожежі ворог завдав повторного удару, в результаті чого троє рятувальників отримали осколкові вогневі поранення. Наразі вони проходять лікування в нашій міській лікарні», – додав він.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначали, що в серпні 2025 року удари російських безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



