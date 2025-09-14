У центрі Ніжина впали уламки російського безпілотника – влада

На Чернігівщині у центрі Ніжина впали уламки збитого російського дрона, повідомив мер міста Олександр Кодола.
За його словами, 14 вересня Ніжинський район перебував під атакою дронів РФ.
У Повітряних силах ЗСУ поінформували про рух кількох безпілотників у районі Ніжина.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.
