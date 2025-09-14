Прокуратура: російські військові здійснили артобстріл Білозерки на Херсонщині, загинув чоловік

У ніч проти 14 вересня сили РФ здійснили артилерійський обстріл селища Білозерка Херсонського району, йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.

У відомстві кажуть, що в результаті атаки РФ загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на подвір’ї власного будинку.

«За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)», – зазначили у прокуратурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



