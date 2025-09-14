ОВА: на Запоріжжі внаслідок удару РФ по мікроавтобусу постраждав чоловік

У Запорізькій області російські військові атакували FRV-дроном мікроавтобус, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«В одному із селищ Пологівського району росіяни здійснили атаку безпілотником. Пошкоджено мікроавтобус, чоловік отримав поранення», – зазначив місцевий чиновник.

За його даними, внаслідок удару російського безпілотника був поранений 60-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



