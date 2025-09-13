ГУР завдало удару по нафтопереробному заводу в російській Уфі – джерело

Головне управління розвідки 12 вересня здійснило атаку на нафтопереробний завод «Башнефть-Новойл» у столиці республіки РФ Башкортостан Уфі – про це Радіо Свобода повідомили джерела в ГУР у суботу.

За їхніми даними, після влучання дронів-камікадзе на території обʼєкту пролунали потужні вибухи, почалася масштабна пожежа.

Попередньо, внаслідок вибухів значних пошкоджень зазнала, зокрема, вакуумна колона первинної переробки нафти.

«Місцеві мешканці у соцмережами повідомили про проліт дронів над містом, а за тим – вибухи та пожежу на території НПЗ. В республіці запровадили режим «загроза БПЛА», призупинив роботу аеропорт «Уфа», а в самому місті відключили мобільний інтернет», – повідомив співрозмовник Радіо Свобода.

Він додав, що остаточні наслідки операції наразі уточнюються.

Раніше голова Башкортостану Радій Хабіров заявив про атаку дронів на об’єкт компанії з розробки нафтових і газових родовищ «Башнефть» в Уфі. За його словами, удар спричинив пожежу на території заводу, виробничий майданчик нібито зазнав «незначних ушкоджень».

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



