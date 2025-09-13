Зеленський закликав партнерів «перестати шукати виправдання» щодо санкцій проти російської нафти

Санкції, до яких закликає Україна щодо російських енергоресурсів, спрямовані проти всієї інфраструктури «тіньового флоту» РФ, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 вересня. Це стосуються, зокрема, капітанів танків, страховиків і операторів ринку.

Зеленський назвав найбільш ефективними далекобійні удари Сил оборони: «санкції, які діють найшвидше – це удари наших воїнів». Водночас він вказав на важливість відмови інших країн від закупівлі російських енергоресурсів.





Зеленський підтримав позицію Сполучених Штатів щодо відмови від постачання нафти з Росії. Він висловив сподівання на «сильні кроки Сполучених Штатів, разом з усіма, – сильну санкційно-тарифну політику».

Президент згадав про російські дрони в повітряному просторі Польщі, зазначивши, назвавши їх попередженням не лише для Варшави, а й для всієї Європи. Він сказав, що безпілотники, які запускає армія РФ, можуть «подолати значно більшу відстань».

«Це вже дуже довга війна Росії – її амбіцій, її можливостей, її бюджету, а отже, російської нафти, російського газу, російського урану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу. Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції, – всіх: і Європу, і Сполучені Штати, і країни «Сімки», і країни «Двадцятки». Мир – це шлях. Шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції – це його частина», – заявив Зеленський.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити «серйозні санкції» проти Росії, якщо всі країни НАТО зробить те саме і припинять купувати російську нафту.



