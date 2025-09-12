США запропонують «Групі семи» механізм конфіскації заморожених російських активів – Bloomberg

США запропонують країнам «Групи семи» (G7) розробити правовий механізм конфіскації заморожених російських активів, повідомляє Bloomberg із посиланням на документ із американською пропозицією, що потрапив у розпорядження видання.

Ці гроші пропонується використати для фінансування оборони України. Йдеться приблизно про 300 мільярдів доларів, більша частина з яких заморожена в Європі.

За словами джерел Bloomberg, американські чиновники обговорили з європейськими колегами ідею поступового вилучення заморожених активів, щоб посилити тиск на Москву з метою змусити її продовжити переговори щодо припинення війни.

США також пропонують G7 встановити мита від 50 до 100% щодо Китаю та Індії за купівлю російської нафти, запровадити санкції проти російського «тіньового флоту», заборонити страхування морських перевезень, а також запровадити санкції проти організацій, які підтримують російську військову промисловість, а також регіональних банків. Пропонується також заборонити надання послуг у сфері штучного інтелекту та фінтеху в спеціальних економічних зонах РФ.

У країнах Заходу з початку повномасштабної російсько-української війни заблоковано понад 260 мільярдів євро активів Росії. Більшість активів (близько 190 мільярдів євро) зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear. Країни ЄС неодноразово обговорювали можливість конфіскувати заморожені активи Росії, але Євросоюз вирішив використати лише прибуток від заморожених активів на допомогу Україні.

У Кремлі плани Заходу конфіскувати російські активи називали зазіханням на державну та приватну власність, а також протизаконними діями.