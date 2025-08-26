Прем’єр Бельгії не підтримує конфіскацію заморожених активів Росії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що заморожені активи Росії поки що повинні залишатися в бельгійському Euroclear.



«Значна частина цих коштів заблокована в Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що це не так просто з юридичної точки зору», – сказав він, виступаючи разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

У Європі заморожено близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів. Найбільша частина цих коштів, приблизно 190 мільярд євро, зберігається у міжнародному депозитарії Euroclear у Бельгії. У Великій Британії заморожено приблизно 30 мільярдів євро російських активів, а у Франції – 19 мільярдів євро.

Водночас ЄС надає Україні допомогуу рамках механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), який передбачає надання приблизно 50 мільярдів доларів у вигляді позик, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету, військових потреб та відновлення інфраструктури України.