Україна отримала від партнерів понад 4 мільярди євро допомоги – Свириденко

До бюджету України надійшли 4,05 мільярда євро, повідомляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 22 серпня.

За її словами, 1 мільярд євро наданий в рамках інструменту ERA за рахунок заморожених російських активів. Ще 3,05 мільярда – в рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

«Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови. Дякую європейським партнерам. Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі», – прокоментувала голова уряду.

У липні Україна черговий транш у 1 мільярд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA країн «Групи семи».

Читайте також: Ukraine Facility: Рада ЄС схвалила надання Україні траншу на понад 3,2 мільярда євро

Механізм Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) країн G7 передбачає надання Україні приблизно 50 мільярдів доларів у вигляді позик, забезпечених прибутками від заморожених російських суверенних активів. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету, військових потреб та відновлення інфраструктури України.

Навесні 2024 року Рада ЄС ухвалила план для Ukraine Facility, що визначає наміри уряду України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які він планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Програма передбачає стабільне фінансування у вигляді грантів та позик на суму до 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік.