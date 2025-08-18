Україна буде готова розпочати переговори до ЄС за всіма кластерами до кінця року – Свириденко

Україна спільно з Європейським Союзом проведе до кінця року офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та буде готова до відкриття переговорів про вступ за усіма шістьма кластерами. Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у понеділок, під час презентації проєкту Програми дій уряду, передає кореспондентка Радіо Свобода.
«Ми рухаємося до членства ЄС через реформи, через відкриття ринків і інтеграцію в європейську систему безпеки. Ми до кінця року завершуємо ключовий етап. Спільно з Європейською комісією проводимо офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС і ми будемо готові розпочати переговори про вступ за всіма шістьма кластерами. Тобто технічно, з нашого боку, ця готовність буде. І це наш стратегічний пріоритет і я вважаю, що це наш обов’язок перед українським суспільством», – зазначила Свириденко.
Перший, другий і шостий кластери повністю готові до відкриття – про це на цьому ж заході заявив Тарас Качка, віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
«В нас повністю готові кілька кластерів для відкриття: і перший, і другий, і шостий. І перший є найважливішим – це «фундаментальні права». І тут в нас готова і з нашого боку, і з боку Європейської комісії вся документація», – сказав Качка.
Він також зазначив, що для відкриття переговорів потрібно голосування усіх 27 держав-членів ЄС. Втім, нині є підтримка лише 26 країн.
«Ми точно знаємо, що ми маємо підтримку 26 і зараз всі активно працюємо з 27-ю державою-членом. І сподіваюсь, що, власне, та фаза переговорів глобальних щодо перемир’я в Україні і взагалі геополітичну побудову світу, вона теж вплине на те, щоб ми отримали одностайність і відкрили ці переговори. Це зараз більше питання політичне, ніж питання організаційне», – вважає віцепрем’єр.
Спростити процедуру ухвалення євгоінтеграційних законопроєктів запропонував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Під час презентації Програми дій уряду заявив, щ відповідний законопроєкт майже 40 нардепів зареєстрували напередодні.
«Вчора президією парламенту і ще 35 народними депутатами ми зареєстрували новий проєкт закону, який зробить «фаст-трек» для прийняття євроінтеграційних законів. Одразу скажу, це буде не простий закон по проходженню в парламенті, але це буде та дискусія, до якої ми готові. Тому що ця дискусія визначає відповідальність, насамперед, за урядом в реалізації програми, пов’язаних з євроінтеграцією. Парламент безперечно підключиться. І я дякую, що разом ми сьогодні вже торуємо цей шлях, тому що більше 150 народних депутатів сьогодні інтегровані в різні переговорні групи, які пов’язані з євроінтеграцією», – заявив голова Верховної Ради.
У червні президентка Європейського парламенту Роберта Мецола підтримала початок переговорів із Україною та Молдовою про інтеграцію до блоку. Вона висловила думку, що обидві країни виконали умови для старту початкового циклу переговорів.
