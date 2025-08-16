У ЄС розповіли про гарантії безпеки для України

У Євросоюзі розповіли, які саме гарантії безпеки для України наразі обговорюються, йдеться у відповідній заяві чиновника ЄС, повідомляє Радіо Свобода.

«З боку ЄС, ми продовжимо надавати пріоритет безпеці України. Україна потребує міцних, надійних, довгострокових гарантій безпеки, включаючи постійну підтримку з боку Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів для зміцнення своїх збройних сил. Ми вітаємо участь президента США Дональда Трампа у цьому процесі», – наголосив він.

Цей коментар можна віднести до офіційної позиції ЄС, наголосив чиновник.

Робота щодо питань гарантій безпеки ведеться переважно у рамках так званих зустрічей коаліції охочих (на рівні лідерів, міністрів оборони, начальників генеральних штабів).

За даними медіа, сьогодні посли ЄС проведуть екстрену зустріч у Брюсселі після саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці.

Раніше цей саміт під час телефонної розмови з Трампом обговорили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президенти Польщі, Фінляндії, Франції, канцлер Німеччини та генсек НАТО. Також була спільна розмова за участі президента України.

Після переговорів Дональд Трамп у соцмережі Truth повідомив, що у ході візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 18 серпня може бути погоджена тристороння зустріч.



Українська сторона раніше неодноразово заявляла про готовність до зустрічей у різних форматах задля досягнення міцного миру.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».



