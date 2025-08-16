Європейські лідери після розмови з Трампом оприлюднили заяву

Європейські лідери – голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Фінляндії та Британії – після розмови з президентом США Дональдом Трампом оприлюднили спільну заяву, у якій, серед іншого, наголошується про необхідність надання Україні надійних гарантій безпеки.



«Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція бажаючих готова відігравати активну роль. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати право вето на шлях України до ЄС і НАТО», – йдеться у заяві.

Рішення щодо своєї території має приймати Україна, а міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, наголошують європейські лідери.

Вони також заявили про готовність співпрацювати з Трампом і Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

У ЄС наголосили про продовження підтримки України і зазначили, що продовжуватимуть посилювати санкції проти РФ, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.

За даними медіа, сьогодні посли ЄС проведуть екстрену зустріч у Брюсселі після саміту президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці.

Раніше цей саміт під час телефонної розмови з Трампом обговорили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президенти Польщі, Фінляндії, Франції, канцлер Німеччини та генсек НАТО. Також була спільна розмова за участі президента України.

Після переговорів Дональд Трамп у соцмережі Truth повідомив, що у ході візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 18 серпня може бути погоджена тристороння зустріч.



Українська сторона раніше неодноразово заявляла про готовність до зустрічей у різних форматах задля досягнення міцного миру.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

Лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії раніше наголошували, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».







