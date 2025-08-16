Трамп проводить телефонні переговори з Зеленським та європейськими лідерами

Президент США Дональд Трамп інформує президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів про свій саміт з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомили джерела в німецькому уряді агентству DPA в суботу вранці.

Також про цю розмову повідомив помічник президента та заступник глави адміністрації Білого дому Дан Скавіно.



«16.08.25 | 2:22 ранку за східним часом… Air Force One зараз приземляється. Трамп зараз розмовляє телефоном із Зеленським та іншими, звідси й затримка з висадкою!», – написав він в соцмережі Х.

У коментарі Радіо Свобода пресслужба Єврокомісії повідомила, що Урсула фон дер Ляєн взяла участь у телефонній розмові, під час якої президент Трамп проінформував її та європейських лідерів про результати своєї зустрічі з президентом Путіним.

У розмові також брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністр Кір Стармер, генеральний секретар Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф.

У Єврокомісії уточнили, що також відбувається окрема розмова Трампа з європейськими лідерами, без участі Зеленського.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України.

Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Як повідомлялось, після завершення переговорів із Путіним Трамп зателефонував президентові України Володимиру Зеленському і європейським лідерам. Вони наразі не повідомляли деталі цієї розмови.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.