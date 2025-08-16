Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На тлі переговорів Трампа і Путіна Росія атакувала Україну «Іскандером» та 85 БпЛА, є влучання – ЗСУ

Військові зафіксували влучання ракети та 24 БпЛА на 12 локаціях
Військові зафіксували влучання ракети та 24 БпЛА на 12 локаціях

На тлі переговорів президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна російські війська у ніч на 16 серпня атакували Україною балістичною ракетою Іскандер-М та 85 ударними БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, противник атакував прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 61 російський БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Військові зафіксували влучання ракети та 24 БпЛА на 12 локаціях.

Читайте також: Перемир’я не досягнуто, але Україну «не продали». Саміт на Алясці: успіх чи провал?

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали понад дві години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України.

Червона доріжка для Путіна: як пройшов саміт Трампа і Путіна на Алясці? (відео)
Embed
Червона доріжка для Путіна: як пройшов саміт Трампа і Путіна на Алясці? (відео)

No media source currently available

0:00 0:05:10 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG