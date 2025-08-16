На тлі переговорів Трампа і Путіна Росія атакувала Україну «Іскандером» та 85 БпЛА, є влучання – ЗСУ

На тлі переговорів президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна російські війська у ніч на 16 серпня атакували Україною балістичною ракетою Іскандер-М та 85 ударними БпЛА, повідомили Повітряні сили ЗСУ.



За повідомленням, противник атакував прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 61 російський БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Військові зафіксували влучання ракети та 24 БпЛА на 12 локаціях.

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали понад дві години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.