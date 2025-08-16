Трамп: з Путіним не досягли згоди щодо кількох «важливих пунктів», їхнє вирішення залежить від України

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним не досягли згоди щодо кількох «важливих пунктів», їхнє вирішення залежить від України. Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

«Ми спілкувалися майже 3 години, і ми погодилися щодо багатьох пунктів. Є один чи два досить важливих пункти, але я думаю, що їх можна вирішити. Це залежить від президента Зеленського, щоб це зробили. Я б також сказав, що європейські країни повинні долучитися», – сказав Трамп, додавши, найближчим часом за його участі може бути організована зустріч Зеленського та Путіна.

Він не уточнив, про якій пункти йдеться.



В інтерв’ю він Трамп оцінив свою зустріч Путіним на «10 з 10», заявивши про «дуже хороший прогрес» на шляху до миру в Україні.



Президент США припустив, що «ми досить близькі до угоди», але Україна має на це погодитися.



Читайте також: Перемир’я не досягнуто, але Україну «не продали». Саміт на Алясці: успіх чи провал?

Вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. Вони тривали майже три години. На спільній пресконференції Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України.

Як повідомлялось, після завершення переговорів із Путіним Трамп зателефонував президентові України Володимиру Зеленському і європейським лідерам. Вони наразі не повідомляли деталі цієї розмови.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.







